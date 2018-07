Tweede groot WK-scherm op Keizershalparking 10 juli 2018

02u49 0

De stad en politie hebben hun goedkeuring gegeven om een tweede groot scherm te zetten op de Keizershalparking tijdens de halve finale tegen Frankrijk. Sinds de wedstrijd tegen Panama steeg het aantal bezoekers wedstrijd na wedstrijd, van 2.500 tot 5.000 fans tegen Brazilië. Om het comfortabel te houden, komt er nu een tweede scherm.





"Voor het comfort van de supporters plaatsen we in samenspraak met stad en politie een tweede groot scherm. De ruimte voor de fans van de Rode Duivels wordt ook uitgebreid", zeggen de organisatoren van de Road to Moscow. Op de Keizershalparking worden alle matchen van de Rode Duivels op dit wk uitgezonden. (RLA)