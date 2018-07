Twee voertuigen botsen op E40 Tweede ongeval op twee dagen tijd Koen Baten

27 juli 2018

18u16 0

Voor de tweede dag op rij gebeurde er op de E40 ter hoogte van de Churchillsteenweg een ongeval. Rond 17.00 uur kwamen twee voertuigen met elkaar in aanrijding aan de oprit richting Brussel. Een Audi reed er achteraan in op een Duitse Ford die wilde invoegen op de snelweg. De Ford verloor hierop de controle. Hij probeerde nog te remmen maar knalde hard tegen de vangrail aan en draaide rond zijn as. De schade aan beide voertuigen was groot en ze moesten getakeld worden. Ook de vangrail raakte beschadigd door de zware klap. Geen van de inzittenden raakte bij het ongeval gewond. Door het ongeval was de rechterrijstrook versperd en ontstond er een lange file. Gisteren gebeurde er ook al een ongeval waarbij de rechterrijstrook meer dan twee uur lang bleef afgesloten nadat een vrachtwagen met slachtafval met zijn laadklep tegen de brug had gereden.