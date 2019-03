Twee personen aangehouden na geweld op politieagenten, een vrij onder voorwaarden Koen Baten

26 maart 2019

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft twee verdachten aangehouden nadat zondagavond vier agenten gewond raakten bij een schermutseling met enkele jongeren. De andere werd vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Aan de Sint-Kamielstraat in Aalst, in de buurt van de watertoren, waren zondagavond problemen ontstaan met een jongeman die zijn identiteitskaart niet wilde laten zien. Toen hij bestuurlijk werd aangehouden reageerde zijn broer en gebruikte hij geweld tegen de agenten, twee anderen begonnen geweld te gebruiken op andere agenten. In totaal raakten vier agenten gewond, een is zelfs twaalf dagen werkonbekwaam.