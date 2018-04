Twee man te weinig om uit te rukken VRAGEN BIJ HERVORMING BRANDWEERZONES NA DODELIJKE BRAND KOEN BATEN

19 april 2018

03u05 0 Aalst Na de dodelijke brand in Nederhasselt rijzen er heel wat vragen over de brandweerhervorming in de regio Zuid-Oost. De Ninoofse brandweermannen konden dinsdag niet uitrukken omdat er te weinig manschappen aanwezig waren in de kazerne. Rijst de vraag of de dodelijke tol voorkomen had kunnen worden.

Vrijwilligerskorps Ninove was dinsdagochtend niet met voldoende bemanningsleden aanwezig in de kazerne om bij de zware dodelijke brand in de Nederhasseltstraat als eerste aanwezig te zijn. Reden: er waren maar vier vrijwilligers aanwezig terwijl een volle brandweerwagen zes personen nodig heeft om te kunnen vertrekken. Hierdoor werd Aalst opgeroepen om ter plaatse te gaan.





Vrees wordt werkelijkheid

De hervorming roept dan ook veel vragen op, niet alleen bij de bewoners, maar ook bij de brandweermannen in kwestie zelf. Voor de hervorming in voege trad, vreesden sommige brandweerlieden al voor tragische taferelen. Een vrees die dinsdag jammer genoeg realiteit werd. Op sociale media zijn de reacties dan ook hard. "Wij zitten vaak in de kazerne gefrustreerd te wachten tot de computer ons laat vertrekken", zegt een brandweerman.





Autopomp niet aanwezig

Guy D'haeseleer van Forza Ninove kaart al langer het probleem aan van het tekort aan brandweermannen in de zone. "Het is onvoorstelbaar dat ons eigen korps niet kon uitrukken naar de dodelijke brand", aldus een boze D'haeseleer.





"Sinds de hervormingen legt de wet ons op om minstens met zes personen aanwezig te zijn alvorens we mogen vertrekken", vertelt zonecommandant Wim Van Biesen. "Sinds kort is dit systeem ook computergestuurd en zal het kijken welke brandweerzone onmiddellijk kan vertrekken. Hier bleek dat Aalst te zijn omdat er in Ninove geen autopomp aanwezig was." Omdat die autopomp niet aanwezig was, werd dus beslist om de andere zones te laten vertrekken. "Als je de vrijwilligers van Ninove van thuis uit zou laten vertrekken naar de kazerne, om zich daar om te kleden en de wagen te starten, ben je al evenveel tijd kwijt, terwijl Aalst een beroepsteam heeft die meteen konden uitrukken", zegt Van Biesen.





"Het grootste voordeel hier is dat meteen alle wagens en benodigdheden aanwezig zijn, vroeger werden deze apart opgeroepen, maar nu is dus meteen alle hulp toegankelijk en hiermee maken we het verschil. Uiteraard is voor de slachtoffers elke minuut wachten er een te veel, maar wij doen ons uiterste best om ter beschikking te staan. Ook als Ninove als eerste ter plaatse kwam, was de kans groot dat het slachtoffer het niet had overleefd", klinkt het.