Twee kleine windmolens genereren energie voor visbedrijf De Troyer 08 juni 2018

02u34 1

Met 700 zonnepanelen op het dak en 11 elektrische wagens met laadpalen én twee kleine windmolens voor de deur kiest vis- en delicatessebedrijf De Troyer uit Erembodegem resoluut voor duurzaamheid. Als eerste kreeg het vis- en delicatessebedrijf vergunning van de stad Aalst om twee kleine windmolens te plaatsen die deels zullen instaan voor de energievoorziening van zijn gloednieuwe bedrijfspand.





De Troyer NV bouwde een indrukwekkend gloednieuw bedrijfspand op het industrieterrein Zuid 4 in Aalst. Als een echte ondernemer van de toekomst investeerde het bedrijf daarbij heel sterk in duurzame energie. "Naast zonnepanelen en een prachtige collectie van 11 spiksplinternieuwe elektrische wagens voor het personeel investeerden wij ook in kleine windmolens. Het betreft twee kleine windmolens van de Franse producent Eolie met een hoogte van 6 meter, samen goed voor een productie van 4000 kWh per jaar. Deze zullen het hele gebouw een nog duurzamere uitstraling geven", zegt Stefan Van Sande van firma De Troyer.





Er is applaus van de stad. "Het bedrijf De Troyer laat de windmolens op hun eigen terrein bouwen. Door de beperkte hoogte van zes meter komen ze nauwelijks boven de aanwezige bedrijfsgebouwen en is de visuele impact voor de omgeving heel beperkt. Het is mooi om zien hoe een Aalsters bedrijf zo durft investeren in hernieuwbare energie. Het bedrijf zorgt letterlijk en figuurlijk voor een nieuwe wind binnen het domein van duurzaam ondernemen", aldus Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke ordening. (RLA)