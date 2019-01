Twee keer slecht nieuws voor Syrische christenen in Aalst: kerk wordt verkocht en held Theo Francken onder vuur Rutger Lievens

17 januari 2019

16u10 0 Aalst “Het kon beter”, antwoordt Konstantin Al Chammas, de woordvoerder van de Syrische gemeenschap in Aalst wanneer we hem vragen hoe het gaat. “De kerk waar we drie keer per week een misviering houden, de Heilig Hartkerk, staat plotseling te koop. En nu blijkt dat er een onderzoek loopt naar Melikan Kucam”, zegt Al Chammas.

Het nieuws dat er een onderzoekt loopt wegens fraude met humanitaire visa, sloeg in als een bom bij de Syrische gemeenschap van Aalst. De Syrische christenen zijn sinds enkele jaren in Aalst en zijn ondertussen met een honderdtal. Wanneer Theo Francken in Aalst was voor de verkiezingen vorig jaar stond het Colinetplein, waar zijn bus stopte, vol juichende Syriërs. Met de lokale N-VA-schepen Karim Van Overmeire hebben ze een opperbeste band. Hij leidde hen al eens rond in Utopia.

Geruchten waren er

Konstantin Al Chammas is het gezicht van de Syrische christenen in Aalst en hij kent Melikan Kucam. “De geruchten dat er geld werd gevraagd voor visa hadden ons ook al bereikt. Voor de lokale verkiezingen waren er families die in Zweden en Nederland verbleven die me zeiden dat ze hadden gehoord dat er moest betaald worden om in België binnen te mogen. Ik was in shock en ben beginnen rondluisteren bij families die naar hier gekomen zijn via Kucam. Iedereen ontkent dat er geld is betaald”, zegt Al Chammas.

Heilig Hartkerk

Gisteren kwam er nog meer slecht nieuws voor de ongeveer honderd leden van de Aalsterse Syrisch-orthodoxe gemeenschap. De Heilig Hartkerk, eigendom van het bisdom, wordt verkocht. “Wij huren de kerk sinds juli 2016 en de kerk neemt een centrale rol in in onze gemeenschap. Er komen mensen van Aalst, Zottegem, Overmere naar hier om de mis bij te wonen. Een heleboel mensen zijn in de buurt van de kerk komen wonen. Een verhuis naar een andere kerk zoals Sint-Paulus in Aalst, zoals al eens geopperd, is niet zo evident. Onze mensen hebben niet allemaal een auto. Kopen is geen optie, 350.000 euro hebben wij niet op overschot”, zegt Konstantin.

Volgens hem komt de verkoop totaal onaangekondigd. “Wij organiseren drie keer per week een misviering. De voorbije maanden was er regelmatig contact met de eigenaar, omdat de verwarming het liet afweten en omdat er een waterlek was. Drie weken geleden kregen we opeens het bericht dat de kerk te koop staat”, zegt Konstantin.