Twee jaar oude wagen volledig uitgebrand 23 maart 2018

02u31 0

Een Renault Espace van twee jaar oud is gisterenochtend omstreeks 8.30 uur in vlammen opgegaan in de Vereeckenstraat in Gijzegem. Nieuw kost zo een wagen meer dan 30.000 euro. De eigenaar van de wagen merkte plots een hevige rookontwikkeling en op enkele seconden tijd stond zijn hele voertuig in lichterlaaie. "Ik was kort daarvoor even gaan tanken een kilometer verderop. Toen ik daar wilde vertrekken kreeg ik plots de melding dat mijn batterij een zwak signaal gaf", aldus Elvis Huylebroeck. "Ik belde onmiddellijk naar Europe Assistance die me kwamen helpen en de batterij terug hebben opgestart. Ze reden er ook even mee rond en alles bleek in orde te zijn", klinkt het. De man uit Hofstade vertrok dan opnieuw met zijn voertuig, maar besloot toch naar de Renault garage te rijden in Wieze. Ver geraakte Elvis echter niet, want in de Vereeckenstraat zetten hij zijn voertuig aan de kant omwille van de rookontwikkeling. "Ik ben uitgestapt met mijn brandblusser en heb mijn motorkap geopend, maar de brand was al te hevig waardoor ik er zelf niet meer in slaagde om het te blussen." De brandweer van Aalst kwam onmiddellijk ter plaatse, maar het voertuig was toen al verloren. De brand zorgde voor een hevige rookpluim en de straat werd volledig afgesloten. De eigenaar van het voertuig zelf komt met de schrik vrij. De oorzaak van de brand is onbekend. (KBD)