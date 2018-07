Twee inbraken in Affligemdreef Koen Baten

23 juli 2018

In de Affligemdreef in Aalst hebben dieven zondag toegeslagen in twee woningen op enkele honderden meters van elkaar. In beide gevallen werd de Aalsterse politie er bij gehaald om de nodige vaststellingen te doen. De eerste inbraak werd vastgesteld rond 06.15 uur. De dader of daders verschaften zich toegang via het raam dat ze beschadigden. Binnen vernielden ze ook nog een deur. Uiteindelijk gingen ze aan de haal met een snaarinstrument, geld, parfum en kledij. Rond 11.00 uur kreeg de politie een tweede melding van een inbraak in de Affligemdreef. Ook hier werd toegang tot de woning verkregen via het raam. De daders gingen er aan de haal met een geldlade. Er is nog geen spoor naar de dieven.