Twee gewonden bij zwaar ongeval op nieuwjaarsnacht: inzittenden wagen vluchten weg Koen Baten

01 januari 2019

05u37 0

Op de Steenweg naar Oudegem in Gijzegem bij Aalst zijn twee personen gewond geraakt bij een zware crash tussen een Range Rover en een kleine personenwagen. De personenwagen reed in de richting van Aalst toen vanuit de Langehaagstraat plots het andere voertuig kwam gereden zonder voorrang te verlenen. De bestuurder reed de Range Rover aan in de flank, waardoor deze aan de overkant van de weg op zijn zij terecht kwam. Bij het ongeval raakte een derde voertuig, een geparkeerde wagen, licht beschadigd doordat de SUV er tot stilstand tegen kwam. Ook de witte personenwagen kwam aan de andere kant van de weg terecht. De schade aan beide voertuigen was groot en zijn waarschijnlijk rijp voor de schroothoop. Uit de witte personenwagen werden twee personen naar het ziekenhuis gebracht.

Wie er achter het stuur zat van de SUV is op dit moment nog niet duidelijk, na het ongeval zouden enkele inzittenden weggelopen zijn. Of er alcohol gemoeid was bij het ongeval, is niet bekend. Beide voertuigen werden getakeld en de politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Ook de brandweer kwam ter plaatse om de olie en de brokstukken die op de rijbaan terecht waren gekomen op te ruimen. De verkeershinder bleef relatief beperkt.