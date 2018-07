Twee 'escape rooms' in crypte van het belfort Rutger Lievens

25 juli 2018

13u45 0 Aalst In de crypte van het Belfort in Aalst worden binnenkort twee zogenaamde ‘escape rooms’ gebouwd. Eentje zal draaien rond de executie van Jan De Lichte 270 jaar geleden, het tweede thema is nog niet bekend maar zal eveneens refereren naar de geschiendenis van de stad.

"Een ‘escape game’ is een ontsnappingsspel waarbij de deelnemers in een kamer worden opgesloten en binnen het uur moeten ontsnappen door allerlei raadsels op te lossen", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). "Dit soort spelen vind je over de gehele wereld en is ook in Vlaanderen zeer populair. Doorgaans wordt het gespeeld in het kader van teambuilding door bedrijven of met familie of vrienden."

Het ontwerp, de bouw en de uitbating van de escape game in de crypte van het belfort wordt verzorgd door Puzzle Escape Rooms die ook in Gent en Oostende al actief zijn. “We hebben de markt bevraagd en zochten een betrouwbare partner die kwaliteit kon leveren", vertelt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Het belfort is ons mooiste erfgoed. Een spelconcept in de crypte kan de aantrekkelijkheid van het gebouw voor Aalstenaars en toeristen verhogen. Het product moet dan natuurlijk wel goed zijn. Uiteindelijk werd Puzzle Escape Rooms als beste geselecteerd.”

Zaakvoerder Kiani Hallumiez van Puzzle Escape Rooms heeft zin in dit nieuw avontuur in het hart van een centrumstad en op een historische plek: “Deze unieke locatie is erg uitdagend en biedt vooral veel mogelijkheden. Daarbij gaan we natuurlijk respectvol om met dit erfgoed. Ons eerste spel zal rond de figuur van Jan De Lichte opgebouwd zijn. Deze bendeleider werd namelijk 270 jaar geleden in het Belfort opgesloten en geëxecuteerd op de Grote Markt. Ook het tweede thema zullen we in overleg met de stad Aalst bepalen. De geschiedenis van deze stad is rijk genoeg om ons te inspireren.”

“We zijn geen concurrentie voor bestaande escape games in Aalst”, zegt Daphné Van den Steen. “Integendeel: de markt is groot genoeg. Hoe meer kwalitatieve games er bestaan, hoe beter dit is voor de gehele sector.”

Meer informatie op de website van Puzzle: www.puzzleescaperooms.be.