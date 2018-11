Tussen 8.000 en 10.000 Aalstenaars leven nog altijd in armoede Rutger Lievens

25 november 2018

10u57 0 Aalst Vierdewereldgroep Mensen Voor Mensen, de organisatie die zich inzet voor kansarmen in Aalst, blaast 25 kaarsjes uit. Mensen Voor Mensen is de bezieler van de Vlaamse Uitpas, in Aalst ontstaan als de kansenpas. Ondanks alle inspanningen moet er worden vastgesteld dat de armoede niet gedaald is.

Toch is de Vierdewereldgroep Mensen Voor Mensen fier op het geleverde werk. “Sinds 1993 komen Aalstenaars met en zonder armoede-ervaring samen om hun krachten te bundelen tegen armoede. Die solidariteit heeft al het verschil gemaakt”, zegt Joke Steenhoudt van Mensen Voor Mensen.

Uitpas

De bekendste realisatie in 25 jaar Vierdewereldgroep is ongetwijfeld de Uitpas. In 1995 werd in Aalst de ‘kansenpas’ gelanceerd, waardoor kansarmen aan een laag tarief naar culturele activiteiten konden gaan. “In 1995 lanceerde Mensen voor Mensen de Aalsterse kansenpas om het recht op cultuur voor iedereen mogelijk te maken. Zo hadden mensen met een beperkt inkomen aan 1,50 euro toegang tot alle voor­stellingen van cultuurcentrum De Werf tot toneelkringen”, zegt Joke Steenhoudt.

Samen met alle Vlaamse verenigingen waar armen het woord nemen is Mensen voor Mensen erin geslaagd om dit lokaal project op Vlaams niveau te tillen. “De Uitpas bestaat nu reeds in 42 steden en gemeenten, van Oostende aan zee tot Sint-Truiden in Limburg. Gemeente- en stadsbesturen, sociale diensten, cultuur- en sportvereni­gingen werken allen samen om de toegang tot cultuur, sport en vrije tijd mogelijk te maken. Eén voor één engageren ze zich mee tegen armoede en voor mensen, mensen weer mens laten zijn”, zegt Joke. Op dit moment maken ongeveer 3.500 Aalstenaars gebruik van de Uitpas.

Schooluitstappen

Vanaf 2001 werd het kansentarief ook toegepast op de scholen. “Het resultaat van een rechtstreekse dialoog tussen leerkrachten en gezinnen in armoede. De Vierdewereldgroep specialiseerde zich in het geven van vormingen over armoede voor leerkrachtenteams, CLB’s en studenten in de leraren­opleiding. Want in elke klas zit wel een kind in armoede”, zegt Joke. “In 2017 hadden 1270 kinderen en jongeren zo korting op 2061 schooluitstappen en studiereizen op alle 55 Aalsterse scholen.”

De lokale inspanningen om schoolfacturen beheersbaar te houden en een doordacht schoolbeleid te voeren werden ook Vlaams opgepikt. “Zo loopt vandaag het project ‘Samen tegen Onbetaalde School­facturen’, waarbij 90 secundaire scholen, waaronder 4 Aalsterse scholen, begeleid worden om een geïntegreerd armoedebeleid op school uit te werken. Dit gaat niet alleen over kostenbeheersing, maar ook over communicatie met ouders en leerlingen”, zegt Joke.

1000 handen

Is armoede nu verdwenen na 25 jaar Vierdewereldgroep? Nee, naar schatting 8.000 tot 10.000 Aalstenaars leven nog altijd in armoede. Toch trekken de vrijwilligers en mensen in armoede die naar de Vierdewereldgroep komen zich op aan de solidariteit. “Voor veel mensen zoals mezelf is de Vierdewereldgroep een tweede thuis geworden”, zegt Marianne Van den Brempt, die de Vierdewereldgroep leerde kennen toen ze het niet breed had. “Je merkt dat er andere mensen zijn die met dezelfde problemen kampen en je helpt mekaar”, zegt ze.

“De rode draad de voorbije 25 jaar is dat Mensen voor Mensen op dezelfde nagel is blijven kloppen en resultaten haalde door samenwerking én volharding”, zegt Joke. “Niettemin is armoede niet gedaald. De grootste uitdaging blijft de stijgende ongelijkheid tussen rijk en arm, de ongelijke strijd, de ongelijke verdeling van de middelen, van kansen, van welvaart.”

In de kapel van het klooster werd zaterdag een kunstwerk voorgesteld die het werk dat met vele handen moet gebeuren symboliseert: 1.000 handen.