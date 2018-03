Turnsters komen met medailles naar huis 16 maart 2018

De meisjes van de Koninklijke Turnkring Aalst hebben op de tweede voorronde van de Oost-Vlaamse kampioenschappen een pak medailles behaald. Amber Asselman (11) zette een topprestatie neer en haalde goud. Bij de beloften behaalde Sara Neyrinck brons, Helena Lisson strandde op een vierde plaats, Marthe De Leeneer werd zesde en Nayah Djuric tiende. Bij de 12-jarige meisjes was er zilver voor Sam Van Den Bergh en brons voor Nore Schockaert. Ook in de categorie 15 tot 17 jaar was er een podiumplaats voor Anke De Luyck, zij haalde brons. Bij de senioren was er brons voor Karen Beeckman.





(RLA)