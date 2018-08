Tunnelwerken Boudewijnlaan gaan nieuwe fase in Rutger Lievens

13 augustus 2018

10u49 5 Aalst Vanaf dinsdag 14 augustus gaan de tunnelwerken aan de Boudewijnlaan een nieuwe fase in.

"Concreet wordt er tijdelijke wegenis aangelegd en verschuift het verkeer in beide richtingen naar buiten toe", zegt Agentschap Wegen en Verkeer. "Dit om de definitieve aansluiting van de tunnel met de Boudewijnlaan (R41) te kunnen realiseren ( rode zone op afbeelding). Fietspad en parkeerstrook verdwijnen in deze zone tot einde aanleg. De parkeerverboden werden reeds geplaatst. Fietsomleidingen blijven nog steeds van kracht. Garages/opritten en de bewonersparking blijven wel bereikbaar. Verkeer komende van de Gentsesteenweg (N9) kan niet meer afslaan richting Korte Vooruitzichtstraat, wel via de Biekorfstraat."