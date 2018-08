Tunnels zkn. ronkende naam ('Siesegemtunnel werd al 'te saai' bevonden) Rutger Lievens

17 augustus 2018

13u30 2 Aalst De stad Aalst en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zoeken een naam voor de twee tunnels die op Autoloze Zondag 16 september geopend worden. 'Siesegemtunnel' lag op tafel, maar werd te saai bevonden.

De Liefkenshoektunnel, Waaslandtunnel,... In Antwerpen geven ze hun tunnels een naam. En nu ook Aalst de trotse eigenaar wordt van twee tunnels aan de Boudewijnlaan, wil de stad die ook een ronkende naam geven. "De vraag of we de tunnels geen naam konden geven, werd gesteld door de dienst Communicatie van de stad", legt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) uit. "En zowel de stad als het AWV zijn voorstander."

Eén van de namen die circuleert, is 'Siesegemtunnel'. "Een vrij functionele naam", geeft Casaer toe. "En het mag iets meer zijn — er werd nog geen definitieve beslissing genomen. Sommige steden vernoemen tunnels naar oud-burgemeesters, maar dan zit je met de vraag welke politieke kleur die mag hebben. Zoiets ligt dus moeilijk, maar we willen de Aalstenaars wel mee laten beslissen. En dat willen we nog voor de opening van de tunnel op 16 september doen. Het is zeker nog niet te laat om deze tunnels een naam te geven."

Op welke manier de Aalstenaars inspraak zullen krijgen, is nog niet duidelijk. Maar gezien september met rasse schreden nadert, zal daar niet lang mee gewacht worden.