Tunnel onder Boudewijnlaan klaar na bouwverlof 20 februari 2018

02u50 0 Aalst Het autoverkeer zal na het bouwverlof van deze zomer door de tunnel van de Boudewijnlaan kunnen rijden. Vermoedelijk gaat in augustus de tunnel officieel open. Het hele tunnelproject, met bovengrondse rotondes en verbindingswegen, zal tegen eind 2018 volledig klaar zijn.

Het einde van de tunnelwerken is na drie jaar in zicht. De tunnel die het verkeer tussen de Boudewijnlaan en de Siesegemlaan onder de Genstesteenweg moet leiden is bijna klaar. "Eind 2018 is altijd de deadline geweest voor het volledige project. Dat wil zeggen dat alle tunnels, ventwegen en bovengrondse rotondes klaar zullen zijn voor het einde van het jaar. Maar er is altijd vooropgesteld dat er al veel sneller verkeer zal rijden door de tunnels", zegt Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer. "De timing schuift wat op. De tunnel zal niet meer voor, maar na het bouwverlof van deze zomer in gebruik genomen worden. Dat kan augustus zijn, maar we willen er geen datum op prikken. Zeker niet december. Het probleem is dat er nog enkele weersafhankelijke werken moeten gebeuren: asfaltering en roofingwerken. Daarvoor is het de voorbije periode ofwel te nat ofwel te koud voor geweest. Daarom schuift alles een beetje op", zegt Syryn. Meteen na de tunnelwerken starten de onderhoudswerken aan het viaduct tussen Ledebaan en Verbrandhofstraat. De brug krijgt een nieuw wegdek, nieuwe leuningen en brugdekvoegen. Er komen betonnen afscheidingen tussen fietsers en automobilisten. De snelheid zal er beperkt zijn tot 50 kilometer per uur en parkeren zal er niet meer mogelijk zijn. (RLA)