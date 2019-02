Trouwring gevonden in sportcomplex Schotte Rutger Lievens

05 februari 2019

14u08 0 Aalst Trouwring kwijt en heet jij Greta of Rudy? Dan is er goed nieuws.

Er is namelijk een trouwring gevonden in sportcentrum Schotte. In de ring staan de namen van Greta en Rudy. “Graag bezorgen we hen die terug. Greta of Rudy mag hem steeds afhalen aan de balie bij vermelding van de juiste trouwdatum”, klinkt het bij Aalst Sport.