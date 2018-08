Trendy Rechteroever: Julie neemt Lilly A Paris over Rutger Lievens

10 augustus 2018

08u43 3 Aalst Julie Van den Bossche (31) is de nieuwe uitbaatster van Lilly A Paris, de kledingzaak vlakbij de Varkensmarkt in Aalst. Ze neemt over van Inge Eeckhout. Julie begon ooit in de winkel als jobstudent en is blijven plakken. Ze gelooft in de toekomst van de Rechteroever in Aalst.

Inge Eeckhout startte 11 jaar geleden Lilly A Paris, een van de mooiste kledingzaken van Aalst. "Voordien was het hier bloemenzaak Mariëtte, maar die wilde verhuizen naar het pand hiernaast omdat het door de vele ramen te warm werd voor de plantjes", zegt Julie, die samen met haar moeder Leen De Bock in de zaak stapt.

Terwijl de meeste modieuze kledingwinkels zich op linkeroever in Aalst bevinden, is Lilly A Paris altijd het buitenbeentje geweest door voor rechteroever te kiezen. Julie vindt de ligging van het pand op de hoek van de Hoveniersstraat en de 1 Meistraat perfect. "Mijn familie, die het bedrijf Gilbos hebben gesticht, is oorspronkelijk van Hertshage. Ze hadden hun eerste bedrijf daar. Voor mij is het dus een beetje thuiskomen. Ik geloof sterk in deze kant van de stad, het zal de nieuwe hippe buurt van Aalst worden", zegt ze.

Julie startte 8 jaar geleden met werken als jobstudent in Lilly A Paris. Ondertussen vond ze een job bij een juwelierszaak, maar de goeie band met Lilly A Paris bleef. "Ik ben blijven pakken en mag al acht jaar mee de merken kiezen. Ik ken het hier dus goed en ik zal op dat vlak zetten de lijn verderzetten. De kleding blijft hetzelfde, het interieur hebben we wat opgefrist met nieuwe gordijnen van Brussels Huis, een raamtekening van Carte Blanche, een nieuwe toog van Het Werkhuis en wat schilderwerk", zegt ze.