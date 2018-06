Treinverkeer onderbroken na wanhoopsdaad 06 juni 2018

Het treinverkeer tussen Aalst en Schellebelle was gisteren anderhalf uur onderbroken na een dodelijk persoonsongeval in de buurt van de overweg aan de Eetgoedstraat in Schellebelle op de Lijn 50. Omstreeks 13.45 uur werd een man er op de sporen aangereden door een goederentrein. "Alles wijst op een wanhoopsdaad", weet Frédérik Petit van Infrabel. Er werden vervangbussen ingelegd tussen Schellebelle en Aalst en het verkeer van Gent naar Brussel werd omgeleid via Denderleeuw. Even na 15 uur kon het verkeer er beurtelings passeren over één spoor. Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op www.zelfmoord1813.be en het gratis nummer 1813. (DVL)