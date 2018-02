Trefcentrum wordt openbaar verkocht 22 februari 2018

De stad organiseert op 14 maart een openbare verkoop van de gebouwen van het voormalig stedelijk Trefcentrum in de Drie Sleutelsstraat. De oppervlakte die wordt verkocht beslaat 7a 28ca. Er zijn nog kijkdagen op 24 februari en 3 en 10 maart. De verkoop vindt plaats in café 't Paviljoen in Aalst op woensdag 14 maart om 14 uur. De instelprijs bedraagt 305.000 euro. Meer info op www.aalst.be of op het notariaat van notaris Pascale Van den Bossche aan het Keizersplein 61, mail: pascale.vandenbossche@notaris.be. (RLA)