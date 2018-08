Trampoline kwijt? Mogelijk is ie stevig eindje weggewaaid Koen Baten

Opmerkelijk beeld aan de Tragel in Hofstade. Op de parking van baggerbedrijf Jan De Nul staat een beschadigde trampoline. Hoe die daar terechtgekomen is, blijkt een groot vraagteken te zijn. Mogelijk is het gevaarte gaan vliegen tijdens het onweer in de nacht van dinsdag op woensdag. Maar de trampoline kan er natuurlijk ook gewoon gedumpt zijn.