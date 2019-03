Touwenpiste van 16 meter hoog aan sporthal Schotte krijgt vorm Rutger Lievens

11 maart 2019

17u34 3 Aalst Het touwenparcours van 16 meter hoog aan sporthal Schotte in Erembodegem krijgt stilaan vorm. The Outsider bouwt er een touwenparcours waar 75 mensen tegelijk op kunnen klimmen. Normaal gezien ging het in het najaar van 2018 klaar zijn, maar met wat vertraging lijkt het touwenparcours er nu toch te komen.

De werken startten eind 2018 en de constructie begint nu stilaan toch zichtbaar te worden. Het gaat om een 16 meter hoog touwenparcours met daarnaast een platform van 21 hoog. Van op dat platform zullen er ‘death jumps’ plaatsvinden. Er zullen 75 mensen tegelijk op het touwenparcours kunnen.

The Outsider is nog altijd op zoek naar animatoren voor het avonturenpark in Aalst. Bij The Outsider kan je terecht voor opleidingen. “Je leert de kneepjes van het begeleiden van buitensport: Hoe sjor je een vlot, welke veiligheidsinstructies zijn noodzakelijk op ons hoogtouwenparcours, welke spelletjes kan je in de kajak doen, welke EHBO-vaardigheden zijn noodzakelijk. Je komt het allemaal te weten tijdens de opleiding”, klinkt het.

