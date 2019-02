Tournée Minerale-fuif (zonder alcohol dus) in fuifzaal Cinema Rutger Lievens

07 februari 2019

13u22 0 Aalst Fuiven zonder alcohol in je bier, is dat even leuk? Fuifzaal Cinema test het uit op 23 februari. Dan organiseert Cinema ‘Club Minérale’, een alcoholvrije fuif.

Tijdens ‘Club Minérale’ zullen enkel alcoholvrije dranken geserveerd worden. Het gaat om een event in het kader van Tournée Minérale, waarmee de Stichting tegen Kanker en De DrugLijn oproepen om in februari een maand lang geen alcohol te drinken. Met haar eigen ‘Club Minérale’ wil Cinema onder de slogan ‘De fuif van je lever’ een volledig alcoholvrije fuif aanbieden. Tijdens het event zullen er geen alcoholische dranken worden aangeboden, maar in de plaats daarvan komen er onder andere mocktails (cocktails zonder alcohol), frisdranken en alcoholvrije wijn op de kaart.

Negatief blazen = gratis binnen

Bezoekers van ‘Club Minérale’ worden bij aankomst onderworpen aan een alcoholtest. ‘Wie negatief blaast en dus nog geen glaasje te veel opheeft, krijgt gratis toegang tot het event. Tijdens Tournée Minérale gaat het vooral om bewustwording rond alcoholgebruik. Daar willen wij ook graag ons steentje toe bijdragen. Mensen die nuchter op het event aankomen belonen we met een gratis toegang. Al blijft natuurlijk ook de vraag: ‘Hoeveel mensen komen er af op een fuif waar je geen alcohol kan drinken?’ We zijn benieuwd. In elk geval, 23 februari dat is één week voor carnaval, het kan dus geen kwaad om je wat te sparen. Het wordt de ‘fuif van je lever’”, aldus Pieter, Matthias en Sebastian van Cinema.