Totaalverbod op vuurwerk in Aalst: “We zullen vuurwerk vervangen door laserprojecties en lichtshows”, zegt burgemeester Rutger Lievens

27 maart 2019

18u29 0 Aalst Er komt dit jaar een totaalverbod voor vuurwerk in Vlaanderen en het stadsbestuur van Aalst zal dat vuurwerkverbod navolgen. Dat blijkt uit een vraag van Lijst A aan burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). De stad wil vuurwerk vervangen door geluidsloze laserprojecties of lichtshows.

Lijst A stelde de vraag op de gemeenteraad van Aalst. “Nog dit jaar gaat Vlaanderen het afsteken van vuurwerk in alle steden en gemeenten verbieden, tenzij de gemeente het expliciet toelaat. Momenteel passen een veertigtal gemeenten een totaalverbod toe. Lijst A is vragende partij voor zo een totaalverbod, zonder uitzonderingen. Daarom vragen we ons af of deze meerderheid van plan is een totaalverbod toe te passen, of eerder geneigd is uitzonderingen toe te laten?”, vroeg Ann Van de Steen (Lijst A) zich af.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bevestigde dat het ook in Aalst en deelgemeenten binnenkort gedaan is met vuurwerk. “Reeds een paar jaar terug bepleitten urgentiearts Ignace Demeyer en ikzelf een vuurwerkverbod. Nu is het zover. In vuurwerkland Nederland waren er naar aanleiding van de jaarwisseling recentelijk nog 396 gewonden. In België moesten maar liefst meer dan honderd personen naar de spoeddiensten omwille van vuurwerkgerelateede verwondingen. Bovendien leiden paniekreacties bij dieren tot incidenten. Een vuurwerverbod dringt zich dan ook op”, zegt D’Haese.

Wensballon is vuurwerk

“Voor een goed begrip: onder vuurwerk wordt niet enkel het traditionele vuurwerk verstaan, zoals we dat rond de jaarwisseling kennen. Ook zogenaamde schietingen bijvoorbeeld aan de vooravond van huwelijken, het gebruik van voetzoekers tijdens betogingen en het oplaten van wensballonen vallen onder het begrip vuurwerk”, zegt de burgemeester.

“Tot nog toe is vuurwerk toegelaten, behalve waar en/of wanneer de gemeenten het verbieden. Dit principe wordt nu omgedraaid: vuurwerk wordt verboden behalve waar/wanneer de gemeenten het toestaan. Vanuit het belang van de volksgezondheid en voor het dierenwelzijn, zal ik dit verbod onverminderd in onze stad laten gelden. Dit kan niet zonder de bezoekers van bepaalde evenementen, vooral ook in onze deelgemeenten, een alternatief te bieden. Geluidsarm vuurwerk wordt dikwijls naar voren geschoven als alternatief, maar geluidsarm betekent nog niet dat het goed is voor dieren”, aldus D’Haese.

GAS-boete

“Daarom wordt er gedacht om het vuurwerk te vervangen door laserprojecties, lichtshows of straatanimatie met vuurspuwers bijvoorbeeld. De mogelijkheden worden de komende maanden verder uitgezocht en zullen met de organisatoren van de betrokken evenementen worden doorgesproken”, zegt hij. “Volledigheidshalve nog een afsluitende opmerking: de handhaving van het verbod op vuurwerk zal worden afgedwongen via het GAS-reglement. De integriteit van mens en dier moeten beschermd worden.”