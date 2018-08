Torengebouw voor Shakespeare-voorstelling krijgt langzaam vorm op Spiegelvijver Rutger Lievens

08 augustus 2018

13u30 4 Aalst Op de Spiegelvijver in Aalst is de firma De Nul begonnen met de opbouw van het podium voor de toneelvoorstelling Ten Oorlog. Het theaterstuk van Shakespeare zal tussen 12 en 23 september tien keer opgevoerd worden.

De voorbereidingen voor de openluchtvoorstellingen op de Spiegelvijver zijn volop bezig. "Eerst wordt een platform van zestien op negentien meter gebouwd door de firma De Nul", zegt Filip Van De Winkel, één van de hoofdrolspelers in de toneelvoorstelling. "Nadien komen Gert Schatteman en zijn team om in het midden een torengebouw op te trekken in stellingbouw, dat nadien meesterlijk gedecoreerd zal worden."

Aan de waterkant komt een overdekte tribune. Je zal er niet alleen van hoogstaand toneel in een feeëriek kader kunnen genieten. Tijdens de pauze kan je ook terecht aan de foodtrucks van Chef Krok en Pizza Pelgrims.

Info en tickets via www.compagniegardavoe.be.