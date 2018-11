Topvoetballer Anthony Limbombe veroordeeld voor rechter wegens overdreven snelheid Koen Baten

12 november 2018

16u43 1

Topvoetballer en Rode Duivel Anthony Limbombe is voor de politierechtbank in Aalst veroordeeld tot een boete van 240 euro nadat hij op de E40 in Aalst een snelheidsovertreding heeft gepleegd. De voetballer speelde tot augustus bij Club Brugge, maar tekende daarna een profcontract bij het Franse Nantes. Limbombe reed met zijn leasingwagen met een snelheid van 143 kilometer per uur in plaats van de toegestane 120 kilometer per uur. Zijn advocaat vroeg in de rechtbank de nodige mildheid omdat de voetballer zowel internationale als nationale verplichtingen had uit te voeren. Politierechter Mireille Schreurs beperkte zich enkel tot een geldboete omdat de voetballer nog over een blanco strafblad beschikte.