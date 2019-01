Tom Waes en 10-jarige Griet Huygens bereiden in Technigo hun recordpoging voor Rutger Lievens

25 januari 2019

16u12 0 Aalst De grootste taart van Europa, voor dat record gaan presentator Tom Waes en de 10-jarige Griet Huygens uit Aalst. Morgen wordt de taart van tien meter hoog en twintig meter breed opgebouwd in de Heilig Hartkerk en er worden 12.000 stukken taart verkocht voor Kom op tegen Kanker. Vandaag werden alle voorbereidingen getroffen. De bakkersafdeling van Technigo sneed meer dan 500 kilogram fruit en helpt bij de opbouw.

Tom Waes en Griet Huygens gaan de uitdaging aan voor het Ketnet-programma De Blacklist. Voor Griet, 10 jaar oud en afkomstig uit Aalst, is het een droom die uitkomt. “Ik bak al graag van in mijn kleutertijd”, zegt Griet, leerling in het vijfde leerjaar in het Sint-Jozefscollege in de Capucienenlaan in Aalst. “Thuis maak ik regelmatig iets: appelcake of tiramisu, noem het op of ik probeer het”, vertelt Griet enthousiast.

Cursus Bakkerij

Samen met Tom Waes was ze vrijdagnamiddag in Technigo, een school in Aalst met een bakkersopleiding. Voor Griet was het een eerste keer dat ze de bakkersafdeling van Technigo bezocht en de leerkrachten zijn er heel enthousiast over haar liefde voor het bakken. Leerkracht Nico Platteau gaf Griet enkele cursussen mee zodat ze thuis kan leren bakken.

De leerlingen van Technigo hebben keihard gewerkt voor het record. “De biscuit van de taart wordt gebakken door een bedrijf in Lokeren. Technigo doet de afwerking, alvorens de taart naar de Heilig Hartkerk verhuist zaterdagochtend. Onze leerlingen zijn druk in de weer om meer dan 500 kilogram fruit te snijden: aardbeien, kiwi’s, druiven, blauwe bessen en frambozen. Vijftig leerlingen zijn er een hele voormiddag mee bezig geweest”, zegt Gerdy Van der Sypt van Technigo.

Heilig Hartkerk

Als de taart de grootste van Europa moet worden zal ze tien meter hoog en twintig meter breed moeten zijn. Gerdy Van der Sypt schat dat de taart in totaal 2.400 kg zal wegen. De opbouw start ‘s ochtends en vanaf 14 uur is het publiek welkom in de Heilig Hartkerk. Eerst zou de taart op het plein aan Utopia worden opgebouwd, maar door het voorspelde regenweer wordt er uitgeweken naar de kerk. De taart moet geld opbrengen voor het goede doel: Kom op tegen Kanker.

“Het is de bedoeling dat er 12.000 stukjes taart zijn en die worden verkocht aan 2 euro per stuk. Normaal gezien zou dat een mooi bedrag moeten opleveren voor Kom op tegen Kanker”, vertelde Tom Waes tijdens zijn bezoek aan de opleiding Bakker.