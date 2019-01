Tom Waes bouwt hoogste taart van Europa niet aan Utopia, maar verhuist door voorspelde regen naar de Heilig Hartkerk Rutger Lievens

24 januari 2019

19u13 0 Aalst Door het voorspelde regenweer wijken Ketnet en Tom Waes uit naar de Heilig Hartkerk in Aalst voor hun recordpoging ‘hoogste taart van Europa’. Normaal gezien werd de taart zaterdagnamiddag op het Utopia-plein gebouwd.

Samen met de tienjarige Griet Huygens uit Aalst wil Tom Waes de hoogste taart van Europa maken. “In De Blacklist gaat Tom Waes samen met Ketnetters grote uitdagingen aan. De Aalsterse Griet Huygens wil de grootste taart van Europa maken en Ketnet gaat haar daar bij helpen”, zegt de stad Aalst. “Op zaterdag 26 januari van 14 tot 16 uur vinden de opnames plaats. De taart wordt ook verkocht voor het goede doel.”

Utopia Aalst kondigde vandaag aan dat de taart jammer genoeg niet op het Utopia-plein kan gebouwd worden. “Slecht nieuws... wegens het voorspelde regenweer wijken Ketnet en Tom Waes met hun hoogste taart van Europa uit naar de Heilig Hartkerk. Uiteraard begrijpen we dit, maar hopelijk mogen we Tom en Ketnet later nog eens ontvangen in Utopia”, klonk het.