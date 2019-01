Tom Waes bouwt grootste taart in Heilig Hartkerk Rutger Lievens

26 januari 2019

Tom Waes en de tienjarige Griet Huygens zijn druk in de weer in de Heilig Hartkerk in Aalst om er de grootste taart van Europa te bouwen. Iedereen welkom om een stukje te proeven om 14 uur.

Tom Waes deed via Instagram nog een oproep. “VANDAAG !!! ZATERDAG 26 JANUARI OM 14.00 U !!!! DE HOOGSTE TAART VAN EUROPA !!!! Als je het definitieve resultaat wil zien, kom dan VANDAAG naar de Heilige Hartkerk in Aalst. Je kan een stukje kopen voor 2€ !!!! De opbrengst gaat naar #komoptegenkanker @ketnet_be #deblacklist.”