Tom doet Kiki huwelijksaanzoek met 70 dansers 03 april 2018

Zaterdag, zo rond 16 uur stapte de 23-jarige Kiki De Glas de Grote Markt op en begonnen er een 70-tal mannen, vrouwen, jongens en meisjes te dansen. Kiki bleef even verbaasd als de andere toeschouwers staan om te kijken naar de dansers. De verbazing werd nog groter toen haar vriendje Tom Van Cauter (30) tussen de erehaag van dansers verscheen met een roos in zijn hand. Tom gaf haar de roos, ging op zijn knie en stelde dé vraag. Kiki knikte en pakte haar verloofde eens stevig vast. Achteraf stond ze een beetje na te trillen. "Ik had helemaal niks door. Ik was gaan shoppen met mijn baas, maar blijkbaar zat die in het complot en moest die mij tot 16 uur in de stad houden en op het goede moment naar de Grote Markt brengen. Als Tom een aanzoek zou doen, dan liefst met een flashmob, dat had ik hem wel al eens gezegd, maar ik wist niet dat hij dat nu al zou doen." Het was danslerares Julie De Brandt die de flashmob organiseerde. "Tom en Kiki zijn twee goede vrienden van mij", aldus Julie. "Tom en ik waren aan het aanschuiven in de frituur, toen hij plots zei: 'Ik heb iets gekocht voor Kiki.' En toen toonde hij een foto van een ring. Hij vertelde mij dat Kiki ooit eens voor te lachen zei dat als Tom haar ooit ten huwelijk zou vragen, ik een flashmob zou moeten maken. Tijdens de rit van het frituur naar huis, hebben we toen de eerste plannen voor de flashmob uitgewerkt." (RLA)