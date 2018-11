Toekomstige coalitiepartners CD&V en N-VA voeren bitse discussie over politiebegroting Rutger Lievens

27 november 2018

21u07 3 Aalst Coalitiepartners CD&V en N-VA voerden een bitse discussie over de politiebegroting op de gemeenteraad. Beide partijen, die samen met Open Vld onderhandelen over een nieuwe coalitie, raakten het in de gemeenteraad niet eens over extra centen voor de politie.

Hopelijk is de discussie van vanavond geen voorbode van hoe er de komende zes jaar zal gewerkt worden. De voorbije legislatuur werden discussies tussen de coalitiepartners altijd binnenkamers opgelost, maar in de voorlaatste maand voor de nieuwe bestuursperiode liep het toch wat anders.

Splijtzwam was de politiebegroting. CD&V vroeg dat het agendapunt werd uitgesteld naar volgende maand, wanneer alle budgetten van de stad worden bekeken. Politiechef Jürgen Dhaene vertelde dat de politiebegroting eigenlijk al in oktober moest goedgekeurd zijn, maar uitgesteld werd door de verkiezingen. Ook burgemeester D’Haese (N-VA) wilde de begroting erdoor. “De mensen willen meer blauw op straat, willen een veilige stationsbuurt, willen meer performante politiezorg. Als we nu dit agendapunt verdagen dan loopt dat allemaal vertraging op”, zei de burgemeester.

Vooral uittredend gemeenteraadslid Bart Van Lysebeth (CD&V) kwam fors uit de hoek. “In lopende zaken neem je geen beslissingen die het volgende bestuur in de problemen kan brengen”, zei hij. Eddy Couckuyt van CD&V stelde dat zijn partij niet tegen extra middelen voor de politie is. “Het enige wat we vragen is dat het punt volgende maand wordt besproken”, zei hij.

Volgens Groen zou de stad 1,16 miljoen euro extra vrijmaken voor de politie. “Maar dat komt omdat we sinds 2014 al 4% hebben bespaard”, repliceerde D’Haese (N-VA). “We hebben extra middelen en personeel nodig voor politie”, zei hij.

Uiteindelijk waren er 21 stemmen voor, door onder meer stemmen van N-VA en Open Vld. 15 gemeenteraadsleden waren tegen, waaronder de CD&V-fractie.