Toekomst De Loods onzeker BIOBOERDERIJ ONTSLAAT DE SWAEF EN ZET PRODUCTIE LASAGNE STOP RUTGER LIEVENS

02u30 43 Rutger Lievens De ontslagen Patrick De Swaef (met rode sjaal) krijgt alle steun van vakbonden en personeel. Aalst Er heerst heel wat sociale onrust op Bioboerderij De Loods. Vakbonden en personeel protesteerden er vrijdagvoormiddag tegen het ontslag van drijvende kracht en bezieler Patrick De Swaef. Er wordt gevreesd voor een afbouw van de sociale tewerkstelling. "De Loods maakte 100.000 euro verlies, dus moet er iets gebeuren. We schaffen de productie van lasagnes af en verkopen onze serre en gronden in De Kluizen en Affligem", zegt eigenaar Kringwinkel Ateljee.

Iedere Aalstenaar met groene vingers kent Bioboerderij De Loods, omwille van de groenten- en fruitpakketten, de lasagnes met ingrediënten van eigen kweek en de planten- en kruidenkwekerij. De Loods heeft ondertussen 21 personeelsleden en is een plek waar langdurig werklozen worden geactiveerd. Patrick De Swaef is al 25 jaar het hart en brein achter de boerderij, het ontslag valt hem dan ook zwaar.





"Mond opengedaan"

"Ik heb mijn mond opengedaan tegen de baas. Het mag niet, maar ik kon het niet aanzien wat ze met de boerderij van zin zijn", zegt Patrick.





Geert De Ruyck, woordvoerder van Kringwinkel Ateljee, legt uit wat er staat te gebeuren. "De boerderij als tewerkstellingsplaats blijft bestaan. Al zullen het aantal jobs op deze plek wel dalen. Van de 21 personeelsleden zullen er het komende jaar 12 verplaatst worden naar ons project Tuin en Klus. Als er een contract afloopt, zal dat niet meer vernieuwd worden en mocht er iemand met pensioen gaan, komt er ook geen vervanger. De personeelsdienst zal nu gesprekken aangaan met de betrokken personen", zegt De Ruyck. "Je moet weten, de boerderij maakte vorig jaar 100.000 euro verlies. Er moest dus iets gebeuren. We maken lasagnes met zelfgekweekte groenten en leveren aan Colruyt, maar dat blijkt een zeer risicovolle onderneming waarbij de marges heel klein zijn. Hierdoor hebben we de beslissing gemaakt hier niet mee verder te gaan. De gronden en serres in De Kluizen en Affligem zullen verkocht worden, alle activiteiten zullen we concentreren in de boerderij in Kerrebroek. Het is wel de bedoeling dat de groenten- en fruitpakketten en de kruiden- en plantgoeddagen blijven bestaan", zegt de woordvoerder.





Sociale luik

De vakbonden zeggen dat Kringwinkel Ateljee alleen denkt aan de winst en het sociale luik van de boerderij vergeet. "We vragen de directie om de activiteit van de lasagnes te behouden om de toekomst van de bioboerderij te garanderen. Tegelijk vragen we het behoud van de serre in Affligem. We vragen het behoud van de tewerkstelling van alle werknemers en het intrekken van het ontslag van Patrick De Swaef. Hij zamelde in 2014 in het kader van de Warmste Week nog 70.000 euro in voor de bouw van de nieuwe bioboerderij en het voortbestaan van het tewerkstellingsproject. Hij wordt nu afgeserveerd omdat hij durfde opkomen voor zijn collega's zonder syndicale bescherming", zeggen de vakbonden.