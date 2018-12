Toast Literair met Johan Op de Beeck Rutger Lievens

27 december 2018

17u23 0 Aalst Het Davidsfonds van Aalst organiseert op 20 januari een nieuwjaarsbrunch met schrijver Johan Op De Beeck, die een boek schreef over ‘de Zonnekoning’ Lodewijk XIV.

Toast Literair met Johan Op De Beeck vindt plaats op 20 januari om 10 uur in de Taeymanszaal van het Sint-Jozefscollege in Aalst. “Als iemand passie voor geschiedenis heeft, dan is het zeker Johan Op de Beeck”, aldus het Davidsfonds. “Na zijn schitterende reeks over Napoleon volgt nu een lijvig en zeer aangenaam boek over Lodewijk XIV, de Zonnekoning, de langst regerende Franse koning. Onder zijn bewind groeide Frankrijk uit van een feodaal land tot de machtigste staat van Europa. Met zijn boeiende en heldere stijl neemt Johan Op de Beeck ons mee langs allerlei spannende intriges en gebeurtenissen uit dit belangrijk levensverhaal.”

Op de nieuwjaarsbrunch van het Davidsfonds zijn er ook enkele muzikale intermezzi met muziek uit de tijd van Lodewijk XIV. Inkom kost 30 euro voor leden en 40 euro voor niet-leden. Meer info op www.davidsfonds-aalst.be.