Tips voor het weekend: Plaatjes, Kevers, chocolade en survival

11 april 2019

Record Store Day Aalst

Voor elke liefhebber van muziek op vinyl of van unieke en zeldzame muziek, is Record Store Day een jaarlijkse hoogdag. Zaterdag brengen lokale platenwinkels voor de twaalfde keer plaatjes op de markt die op geen enkele andere dag te verkrijgen zijn of zelfs met muziek die speciaal voor Record Store Day is opgenomen. Muzikaalst in Aalst vult de dag op een eigenzinnige manier. Op hun ‘Oilsjtersen Record Store Day’ doet de platenwinkel de deuren open voor optredens van Kloot Per W (ofwel Claude Perwez, onder andere bekend van De Kreuners) en Jan Hautekiet. Bezoek www.recordstoreday.be voor meer info.

Topdag Erembodegem

De Topdag in Erembodegem is in de laatste 26 jaar uitgegroeid tot een vaste waarde. Liefhebbers van oldtimers, Kevers en Mini’s kijken jaarlijks reikhalzend uit naar hun treffen en de erehaag in de winkelstraten, waar handelaars bijzondere kortingen aanbieden. In de Hogeweg gaat vanaf 18 uur het taartenfestival door en verschillende muziekgroepen en dj’s zetten het centrum van Erembodegem op zijn kop en in de Fifty One Club geeft Sergio het beste van zichzelf. Kortom: Voor Erembodegem is zondag nu al een Topdag. Alle info op www.dekenijhogeweg.be.

Chocoladewandeling Lokeren

Begint u al te watertanden bij het horen van het woord chocolade? Overleeft een doos pralines geen halve dag in uw keukenkast? Of bent u gewoon geïnteresseerd in de geschiedenis van de zoetigheid die voor de Maya’s en de Azteken door de goden geschonken was? Dan moet u zaterdag in Lokeren zijn voor een heerlijke chocoladewandeling. Gids Linda Schelfhout start in het bakkerijmuseum van het Stadsmuseum in Lokeren en vertelt alles over waarom de Belgische chocolade de beste is, waar in Lokeren Chocolate Valley ligt en waarom chocolade goed is voor uw gezondheid. En natuurlijk horen daar heel wat bijzondere lekkernijen bij. Lees www.curieus.be voor meer info.

Dansinitiatie swing en lindy hop in Dendermonde

Keer terug in de tijd naar de jaren dertig, toen de lindy hop en de swing in elke club gedanst werden op energieke en stomende jazzmuziek. Jazzorkest The Hop-sh-Bam Connection brengt de authentieke muziek uit die tijd zaterdag terug tot leven in zaal Belgica in Dendermonde. Zelfs wie twee linkervoeten heeft, heeft geen excuus om stil te blijven staan, want om iedereen de basis van de dans aan te leren, geeft retrodanseres Leni Denorme (ook bekend als LouisLou) een dansinitiatie voor het concert. Lees meer op www.jazzcentrumvlaanderen.be.

Basecamp Adventures in Meldert

Laat je innerlijke Bear Grylls los op het bos, of zorg er gewoon voor dat je voorbereid bent als je midden in de natuur een ongeval hebt. Natuurliefhebbers, survivors en bushcrafters kunnen dit weekend terecht in Hof Den Tuitelaar in Meldert bij Aalst voor twee workshops van Basecamp Adventures. Zaterdag leren gediplomeerde lesgevers van het Rode Kruis aan cursisten vanaf 16 jaar hoe je in het wild een snijwonde, een verstuiking, een breuk of onderkoeling kan behandelen. Zondag neemt spoorzoeker Sören Decreane deelnemers vanaf 14 jaar mee in het bos om de sporen van een vos te leren onderscheiden van die van een kat. Geen enkele boswandeling wordt daarna nog dezelfde. Alle informatie en inschrijvingen op www.basecampadventures.be.