Timtation duikt op als ramenwasser tijdens persconferentie carnaval Aalst Rutger Lievens

15 januari 2019

12u32 0 Aalst Tim Wauters, bekend als Timtation van Temptation Island, dook tijdens de persconferentie van Aalst carnaval op als ramenwasser. Sommigen dachten eventjes dat het om een grap ging en dat Tim zich voor de gelegenheid had verkleed als ramenwasser, maar blijkbaar is Timtation dezer dagen druk in de weer om de ramen van het stadhuis van Aalst proper te maken.

Alle ogen waren tijdens de persconferentie van Aalst carnaval uiteraard gericht op de prins carnaval en de kandidaat-prinsen, maar wie een blik naar buiten wierp zag daar een ramenwasser die heel erg goed leek op Tim Wauters van Temptation Island. Bij nader inzien bleek het ook om Timtation in eigen persoon te gaan. Eens de vijftig carnavalisten in het stadhuis wisten dat Tim aan de andere kant van het raam stond leverde dat wel wat hilariteit op. “Hij is al een aantal dagen bezig voor de stad de ramen van het nieuw administratief centrum te wassen”, zegt een ambtenaar. “Tot grote vreugde van het personeel. ‘Timtation hangt voor het raam’ sms’en ze dan naar mekaar.”