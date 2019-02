Tijdelijke bushalte aan kruispunt Steven en Lievevrouwstraat in Moorsel Rutger Lievens

21 februari 2019

16u45 3 Aalst Er komt een tijdelijke bushalte van De Lijn aan het kruispunt van Steven en de Lievevrouwstraat in Moorsel.

“Op mijn aandringen is de vervoermaatschappij De Lijn bereid gevonden een tijdelijke bushalte te voorzien aan het kruispunt Steven met de Lievevrouwstraat in Moorsel”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “De halte wordt voorzien vanaf vrijdag 22 februari voor de duurtijd dat de buslijn 41 wegens de omleiding door de werken in Baardegem deze route volgt. De tijdelijke oplossing komt tegemoet aan vragen van de bewoners uit de brede buurt, die door gemeenteraadslid Vera Van der Borght aan mij werden overgemaakt.”