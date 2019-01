Tijdelijk geen crematies in nieuw crematorium door technisch probleem Rutger Lievens

24 januari 2019

07u25 0 Aalst Er zullen in het crematorium in Aalst tussen 28 januari en 8 februari geen crematies plaatsvinden. Dan wordt de filterinstallatie afgebroken, herplaatst en heropgebouwd. Het crematorium kampt met enkele technische problemen, zo zijn twee van de drie ovens al sinds november uitgeschakeld.

“Na de opening van het crematorium zagen we dat de drie ovens samen te veel capaciteit vroegen. Twee ovens zijn daarom sinds november uitgeschakeld”, zegt Hans Masuy, de directeur van intercommunale Westlede. Al twee maanden vinden crematies plaats in Lochristi en Sint-Niklaas, al kunnen de nabestaanden wel nog afscheid nemen in Aalst.

Sinds de opening van het crematorium hebben er 485 crematies plaatsgevonden in Aalst.