Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Vaartstraat 29 maart 2018

Vanaf dinsdag 3 april starten in opdracht van Proximus nutsleidingswerken in de Vaartstraat. "Daardoor wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Vaartstraat richting Werfplein", zegt stad Aalst. "Tijdens de werken worden nieuwe glasvezelkabels geplaatst. De straat zal hierdoor afgesloten zijn voor doorgaand verkeer in de richting van het Esplanadeplein. Het verkeer komende van het Werfplein wordt tijdelijk omgeleid via de Molenstraat en Zwarte Zustersstraat. Ook de parking Postsite blijft bereikbaar via deze omleidingsroute. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken afgerond zijn op maandag 16 april. De Vaartstraat wordt vanaf dan terug opengesteld voor verkeer in beide richtingen."





Door werken aan Utopia kan je tot 20 april de Esplanadestraat niet in vanaf Esplanadeplein. (RLA)