Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Esplanadestraat 21 maart 2018

Bestuurders zullen rekening moeten houden met tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Esplanadestraat in Aalst. "Op maandag 26 maart starten in opdracht van de stad Aalst werken ter hoogte van Utopia. Daarvoor wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Esplanadestraat, richting Esplanadeplein", zegt de stad. "Tijdens de werken worden er nieuwe verkeerslichten geplaatst, de voetpaden heraangelegd, wegmarkeringen geschilderd en worden de wandelpaden in de Graanmarkt vernieuwd. Om alles vlot en veilig te laten verlopen kan je vanaf 26 maart de Esplanadestraat enkel inrijden van de Graanmarkt richting Esplanadeplein." Het verkeer komende van het Esplanadeplein en de Peperstraat richting Graanmarkt dient tijdelijk om te rijden via de Stationstraat, Statieplein en Albert Liénartstraat. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken afgerond zijn op vrijdag 20 april. De Esplanadestraat wordt vanaf dan terug opengesteld voor verkeer in beide richtingen. (RLA)