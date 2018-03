Tieners filmen vandalenstreken APPARTEMENTSBEWONERS NIEUWE WIJK ONTDEKKEN BEKLADDE INKOMHAL KOEN BATEN

20 maart 2018

02u48 0 Aalst Onaangename verrassing voor enkele bewoners van de nieuwe woonwijk Wijmenput. Een twintigtal jongeren hebben afgelopen weekend de inkomhal van een appartementsgebouw volgeklad met tekeningen en opschriften. Het gebouw is nog maar een jaar oud.

De feiten gebeurden zaterdagavond, toen de Q-run door de straten van Aalst trok. Buurtbewoner Simon, die ook deelnam, vertrok in de vooravond naar het centrum van de stad.





Toen hij de wedstrijd had beëindigd, ging hij nog iets halen om te eten en keerde hij terug naar zijn appartement. Daar merkte hij op dat alle buurtbewoners buiten stonden te praten met elkaar. "Enkele seconden later merkte ik de inkomhal op en zag ik alle tekeningen op de wand. Ik was behoorlijk geschrokken van wat er gebeurde. De mannen zelf heb ik niet gezien, zij waren al weg toen ik toekwam. De wijk wordt hier binnenkort verder uitgebouwd. Nu bruist het hier van jonge en oudere mensen, maar we hopen dat vandalisme hier niet het hoofd zal nemen", vertelt Simon.





Ook Bart Van Mulders en Katia Van De Meersschaut waren aanwezig op het moment van de feiten. Zij hebben de jongeren wel ter plaatse gezien en ook met hen gesproken alvorens de tekeningen werden aangebracht met een zwarte stift. Een andere buurtbewoner had toen al de politie gebeld.





Franse televisiezender

"Hoe oud ze waren, weet ik niet, maar er waren zeker nog tieners bij. Ze vertelden dat ze hier toestemming voor hadden gevraagd en aan het filmen waren voor een Franse televisiezender", vertelt Bart. De politie kwam daarna ter plaatse en vroeg aan de mannen om binnen de tien minuten te vertrekken. Ze pakten hun filmmateriaal in en vertrokken. Bart schreef voor de zekerheid nog hun nummerplaat op en gaf deze door aan de politie.





Etensresten

Enkele minuten nadien werden de tekeningen opgemerkt en werd de politie opnieuw verwittigd. Dit keer voor vandalisme. Ze kwamen ter plaatse en namen enkele foto's. "Wij zijn enorm geschrokken en begrijpen niet wat die jongeren bezielde. Toen we hen vroegen om de tekeningen te verwijderen, begonnen ze de muur af te wassen, maar brachten ze ook nog extra schade toe", klinkt het.





In een ander gebouw werden etensresten aangetroffen, vermoedelijk ook door de jongeren achtergelaten. De syndicus van het appartement heeft intussen zelf al een klacht ingediend bij de politie. Intussen staan de tekeningen wel nog steeds op de muur. "We zullen met onze buren van het appartement samenzitten om de tekeningen en de schade zo snel mogelijk te herstellen. Mogelijk kopen we zelf een pot met verf om de tekeningen te overschilderen", besluit Simon.