Tienerregisseur strikt speciale eenheden voor 'Vlaamse Flikken' Rutger Lievens

21 augustus 2018

19u00 6 Aalst De speciale eenheden van de Aalsterse politie hebben een rolletje beet in de film 'Vlaamse Flikken', van tienerregisseur Gilles De Keyser (16). Die wist voor scènes op de Dender ook al de lokale brandweer te strikken.

"Na een onvoorziene pauze zijn de opnames weer volledig hervat", zegt De Keyser. "De cast telt nu al zeven BV's: Lien Van de Kelder, Matthias Sercu, Katelijne Verbeke, Daan Hugaert, Anton Cogen, Camilia Blereau en Wim Danckaert. Met deze twee laatsten staan er nog opnames gepland."

De opnames begonnen vorig jaar, en tegen 2019 zou de film klaar moeten zijn. "In totaal heb ik al zo'n 47 uur geregisseerd op verschillende sets, en ook zelf mee geacteerd. We hopen dat de film in het najaar klaar is, zodat hij na de blokperiode — begin 2019, dus — in de zalen kan komen."

Oefening voor politie

"Net zoals de opnames op het Werfplein, met de brandweer- en ambulancediensten, werden ook deze opnames met de politie geïntegreerd in een oefening. De Aalsterse politie stak het project al meermaals een hart onder de riem door bijstand te verlenen, en bij deze jongste opnames was die bijstand zeer indrukwekkend. Twee maanden geleden ben ik met de onderhandelingen en vergaderingen begonnen, om een zo realistisch mogelijk scenario te kunnen schetsen dat bij deze opnames met de grootste precisie en zorg uitgevoerd werd. Ik ben de politie enorm dankbaar voor dit engagement en ik ben fier om regisseur van deze film te zijn."

"Bij opnames van dit kaliber is het natuurlijk wel even concentreren", vervolgt Gilles. "Zeker wanneer actrice Hannelore Vanthuyne en ikzelf gewapend en in kogelvrije vest mee binnenvallen in een huis. Maar het enthousiasme en de inzet zijn nog lang niet gedoofd!"