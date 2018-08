Tienduizenden liters water op werf gaan verloren tijdens droogte In Nevele sparen ze het water op voor de bewoners hun planten mee water te geven Koen Baten

07 augustus 2018

15u59 0

Op de werf van 'Pier Kornel' aan de Pierre Corneliskaai in Aalst laat de projectleider tienduizenden liters grondwater weglopen in de riolering. In het Oost-Vlaamse Nevele doen de werfleiders het anders, zij verzamelen het water en geven het aan de bewoners voor de planten mee water te geven. Met deze droge temperaturen geen slechte oplossing. "Ondanks dat het geen werf van onze stad is, is water sparen voor de bewoners in deze periode van droogte nooit een slecht idee", zegt schepen van openbare werken Ann Van de Steen (SD&P).

Het vele grondwater op de werf aan de Pierre Corneliskaai stroomt al weken gewoon in de riolering terwijl heel Vlaanderen kreunt onder een hittegolf en de droogte. Er werden al verschillende maatregelen genomen om water niet meer te gebruiken en te besparen. Op een werf in Nevele zijn ze inventief en verzamelen ze het water in een reservoir voor de bewoners. Waarom doen ze dit ook niet in hier in Aalst, vragen vele bewoners zich af.

"Om dit te realiseren zijn er natuurlijk wat afspraken nodig ook met het bedrijf en de projectleiders zelf", zegt de schepen. "Op zich is het idee zeker wel goed, elk water dat kan opgevangen worden en aan de bewoners kan gegeven worden is zeker niet slecht, maar we moeten dit praktisch bekijken hoe dit eventueel kan. Ik ben ook wel bereid contact op te nemen met de werf om te zien of dit mogelijk is. Wij hebben altijd al goede afspraken gehad met Pier Kornel, dus ik sluit niets uit", besluit Van de Steen. De projectleider van de werf was wegens vakantie niet bereikbaar om het idee voor te leggen.