Tien maanden cel voor aanranding neefje 02 maart 2018

03u08 0

Een 25-jarige man uit Aalst is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden met uitstel wegens zedenfeiten. Hij is ook voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten. De man stond terecht wegens aanranding van de eerbaarheid op zijn neefje van zes jaar oud. De Aalstenaar bleek compromiterende foto's van het jongetje genomen te hebben. Hij was ook in bezit van kinderporno. De beklaagde bleef erbij dat met de foto's van zijn neefje niets mis was. "Die waren genomen in familiaal verband, dat is normaal in onze cultuur. Er waren geen seksuele bedoelingen bij", zei hij. De openbaar aanklager sprak dat formeel tegen. "De man was alleen in de kamer met het jongetje. Dit waren geen onschuldige foto's. De moeder van het kind, zus van beklaagde, was in shock", klonk het. (DND)