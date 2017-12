Tien keer knallend het nieuwe jaar in VOOR ELK WAT WILS OM 2018 FEESTELIJK IN TE ZETTEN RUTGER LIEVENS

02u40 0 Foto Claudia Van den Houte Feestvierders kunnen op verschillende plaatsen terecht in de regio. Aalst Je hoeft oudejaar écht niet thuis te vieren zondagnacht in de Denderstreek. Er zijn oudejaarsfeestjes waar je al om 23 uur een fris glas cava krijgt en samen met de andere feestvierders aftelt naar 2018. Andere party's starten om 1 uur wanneer de meeste familiefeestjes eindigen. Oudejaarsnacht is traditioneel een populaire feestnacht in Aalst die veel volk op de been brengt en dat zal dit jaar niet anders zijn.

4 Dancing The Factory in Aalst geeft een gratis glas champagne aan iedereen die mee komt aftellen naar 2018. De feesttent in de Sluierstraat opent de deuren om 23 uur. De uitbaters beloven een avond vol vuurwerk en party-effects. Resident en guest-dj's loodsen je dansend het nieuwe jaar in. Voor wie tot de ochtend blijft hangen is er een ontbijt voorzien.





4Jeugdhuis Ypsilon doet op oudejaarsnacht om 1 uur de deuren open. Na het familiefeestje kan je dus de flessen laten knallen in het jeugdhuis in de Meuleschettestraat. Aan het vertrouwde recept is niets veranderd: gratis inkom, flessen cava aan spotprijzen en genoeg plaats op de dansvloer.





4 Ook wat verderop in de Sint-Jozefstraat in sportcentrum De Schreef in Aalst is er een stevig nieuwjaarsfeestje. "We toveren De Schreef om in een disco- en balzaal. Je kan voor de all in-formule kiezen en dan betaal je om 23 uur zestig euro aan de kassa en vanaf 2 uur veertig euro. In die formule zitten bier, cava en softdrinks, voor cocktails is er 5 euro opleg per consumptie. Er zijn ook zuipkaarten.





4 Een alternatief is het café Amok in de Esplanadestraat, dat de 'Amok NYE Party' organiseert. Dj's van dienst zijn AJ Omo, Le Babar en Alosta Souls. Je betaalt 5 euro inkom, vestiaire en een Amok-geschenk zitten in de prijs. Reserveer je plaatsje via hello@amok-space.be.





4In Den Heiligen Gheest kan je het aftellen al eens oefenen op 30 december. Die avond is er in het danscafé in de Kerkstraat in Aalst een 'algemene repetitie voor oudejaarsavond'. Ook met oudejaarsnacht knalt de cava in Den Heiligen Gheest na middernacht. "Om alle mensen enige vorm van comfort te bieden en de veiligheid te optimaliseren, laten wij slechts een beperkt aantal personen toe. Hou hier rekening mee. Kom vroeg genoeg voor de beste plaatsen", waarschuwt de uitbater.





4Culture Pub en Den Drippel slaan in Ninove opnieuw de handen in mekaar om het nieuwe jaar met een knal in te zetten. In de Foyer van De Culture Pub aan de Graanmarkt 12 in Ninove kan je met oudejaar vanaf 23 uur een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. Ook op de eerste werkdag op 2 januari is het hier feest vanaf 15 uur met dj Mathieu.





4 De hippe loungebar BarBarian op de Markt van Geraardsbergen opent de deuren om 0.30 uur. Er is muziek van dj Trentz, dj Yorick en D-Tek.





4 Jeugdhuis Reflex uit Sint-Lievens-Houtem start het feest om 1 uur in de Fabrieksstraat. "Een glaasje cava dicht bij de deur, veel vrienden en goeie muziek. Letterlijk geen betere manier om het nieuwe jaar in te zetten", is te horen bij het jeugdhuis. Dj's zijn Rumour, Thunderbol en Galago B2B Whaling J.





4 Aftellen in Kerksken kan in danscafé Roxy, dat vanaf 22.30 uur bubbels serveert. Er zal muziek zijn voor jong en oud. De uitbaters beloven dans, zang en ambiance.





4Jeugdhuis Stam X in de Sint-Amandstraat in Denderleeuw opent de dansvloer vanaf 0.30 uur. Inkom is gratis. Vanaf 1 uur zijn er dj's, met onder meer O'Leary en Bisk-It.