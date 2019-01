Ticketverkoop voor de prinsenverkiezing van start, meteen een lange online wachtrij Rutger Lievens

12 januari 2019

10u14 0 Aalst De ticketverkoop van de prinsenverkiezing in Aalst is om 10 uur van start gegaan. Er was direct een lange online wachtrij.

Carnavalisten proberen deze ochtend aan tickets te geraken voor de prinsenverkiezing. Seconden na de start van de ticketverkoop was er meteen een lange online wachtrij.

De ticketverkoop startte om 10 uur en eindigt op woensdag 23 januari. Tickets kan je reserveren via www.ccdewerf.be. “Er is maximum één ticket per persoon beschikbaar en twee tickets per bestelling. Bij de afhaling van de tickets zal er een identiteitscontrole gebeuren”, zegt de stad.