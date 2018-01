Theatermaker is wit konijn CD&V GEEN PLAATS OP LIJST VOOR EX-SCHEPEN BART VAN LYSEBETH RUTGER LIEVENS

Filip Van de Winkel in KSA-uniform aan het werk in het Sint-Jozefscollege. Hij staat op plaats zes op de lijst. Aalst CD&V keurt zondag als eerste partij in Aalst haar verkiezingslijst goed en op plaats zes staat er een wit konijn: Filip Van de Winkel, bekend theatermaker en presentator van de prinsenverkiezing. Theo Nsengimana, OCMW-raadslid met Rwandese roots, staat op plaats vier. Niet op de ontwerplijst: ex-schepen en gerenommeerd dwarsligger Bart Van Lysebeth.

De Aalsterse CD&V pakt uit met naar eigen zeggen 'de beste lijst van de laatste 30 jaar'. Het gaat voorlopig om een ontwerplijst, maar de goedkeuring door de leden nu zondag is de facto niet meer dan een formaliteit. De lijst is samengesteld volgens een rits-systeem: mannen en vrouwen wisselen mekaar af. Lijsttrekker is Ilse Uyttersprot, wat al langer beslist was. Op plaats twee staat Iwein De Koninck en op plaats drie Katrien Beulens, beiden schepen in Aalst. De top vijf wordt vervolledigd door OCMW-raadslid Theo Nsengimana en gemeenteraadslid Lien Gees. Gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh staat op de zevende plaats, provinciaal gedeputeerde Eddy Couckuyt is lijstduwer op 14 oktober. Carnaval wordt vertegenwoordigd door Koen Van Acker (plaats 14), Gil De Boeck (plaats 34) en Etienne Grillaert (plaats 29).





Ex-schepen Bart Van Lysebeth is uitgespeeld op het Aalsterse politieke toneel.

"Geboren tsjeef"

Filip Van de Winkel mag zeker het wit konijn van de CD&V genoemd worden. Oud-KSA'er, prefect op het Sint-Jozefscollege, theatermaker bij onder meer Aabazjoer, Draeckenier én presentator op de prinsenverkiezing. In 2012 stond zijn broer Stefaan Van de Winkel op de lijst en die haalde op de elfde plaats 379 stemmen. In tegenstelling tot zijn broer staat Filip wél op een verkiesbare plaats. "Ik ben geboren als tsjeef, mijn moeder is Godelieve Willems. Vroeger heb ik niet anders gedaan dan campagnes gevoerd en affiches geplakt. Zes jaar geleden kriebelde het al, maar de kinderen waren toen nog te jong. Ik hou van uitdagingen en wil deze graag aangaan. Het is wel degelijk de bedoeling een gemeenteraadszitje te ambiëren, ik doe niet mee om de lijst te vullen. Ik wil iets doen voor de stad in plaats van aan de zijlijn te staan", zegt Filip, die beloofd heeft aan zijn vrouw om zijn theateractiviteiten een beetje terug te schroeven nu hij zich engageert voor de politiek.





Oud-schepen Paul Stockman staat ook nog op de lijst, op een strategische 16de plaats als 'tweede lijsttrekker' - bovenaan de tweede kolom van de lijst zoals die op het scherm van de stemcomputer verschijnt.





Laatste plaats ingevuld

Die andere oud-schepen Bart Van Lysebeth is nergens te bekennen. "Ik weet niet of ik op de lijst zal staan, ik was niet op de laatste vergadering", zegt Van Lysebeth. Voorzitter Marc Gielens weet het wel al. "Hij zal zeker niet op de lijst staan, de laatste plaats is ingevuld. Ik heb een lijst voorgelegd zonder Bart Van Lysebeth en niemand heeft daar opmerkingen over gemaakt. Er was nog nooit zo snel een akkoord over een lijst en dat komt, omdat we met CD&V Aalst de sterkste lijst hebben van de laatste 30 jaar. Ik heb allemaal mensen geselecteerd die 500 stemmen of hoger kunnen halen. Vorige keer was het gemiddeld aantal stemmen van de niet-mandatarissen te laag, 383. Dat moet met 100 stemmen naar omhoog", zegt hij.





Over het gerucht dat er een voorakkoord zou zijn tussen N-VA en CD&V is Marc Gielens kort. "Daar weet ik niks van."