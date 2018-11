Test je racetalent in simulator op Grote Markt Rutger Lievens

20 november 2018

18u32 0 Aalst Racepiloot Jürgen Van Hover komt morgen met zijn raceteam en racewagen naar de Grote Markt van Aalst. Jong talent kan er tonen wat het waard is in een racesimulator.

Jürgen Van Hover is een Aalsterse racepiloot die actief is in de Porsche Cup Benelux. “Dat is een merkencup waarbij een 30-tal 100% identieke Porsches het tegen elkaar opnemen. Ik eindigde 6de in het kampioenschap en ben haast de enige piloot in België die met 100% sponsoring kan deelnemen. Ik geef ook sponsorcoaching aan sportmensen in het algemeen”, zegt hij.

Morgen staat hij met zijn raceteam op de Grote Markt van Aalst tussen 12 en 18 uur. “Het raceteam en racewagen zullen er opgesteld worden om het publiek de kans te geven kennis te maken met de autosport. Bovendien krijgt jong talent de kans om zijn kunsten te tonen op een simulator. De winnaar krijgt een gratis circuitdoop en een gratis coaching-sessie om zijn of haar slaagkansen in de autosport te vergroten”, zegt hij. “Er zal ook een indoorkartingteam aanwezig zijn dat snelle jongens en meisjes in hun team laat rijden aan speciale condities. Onder begeleiding van Jürgen Van Hover kunnen ze dan de stap naar de circuitracerij zetten. Kindjes mogen in de race-Porsche plaatsnemen.”