Terjodens buurtcomité blaast verzamelen tegen windturbine 07 juli 2018

Het buurtcomité 'Geen windmolen in Trejen' organiseert op dinsdag 17 juli een infovergadering over de geplande windturbine in de buurt van de Erembodegemse wijk. De nv Aspiravi plant tussen de Sparrenlaan in Terjoden en de E40 een windmolen van 178 meter hoog. Een ingenieur en een omwonende van een windturbine geven er hun kijk op dit dossier. De infovergadering vindt plaats in het zaaltje van de fanfare in de hoek van de Dennenlaan.





"Net nu iedereen op verlof vertrekt, plant Aspiravi een openbaar onderzoek voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Het openbaar onderzoek loopt af op 21 juli. Gezien het een omgevingsvergunning betreft, kan nadien geen bezwaar meer ingediend worden en hebben de burgers die geen bezwaar indienden tijdens het openbaar onderzoek totaal geen recht op inspraak of beroep meer", zegt het buurtcomité. "Als buren stellen we ons ernstig vragen betreffende de mogelijke geluidsoverlast die we kunnen ondervinden", klinkt het.





De infovergadering start om 19.30 uur. (RLA)