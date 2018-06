Terjoden geen fan van windmolen BUURTBEWONERS STARTEN MET VERZAMELEN VAN BEZWAARSCHRIFTEN RUTGER LIEVENS

29 juni 2018

02u26 1 Aalst De bewoners van Terjoden protesteren tegen de komst van een windmolen op een veld naast hun wijk. Er is een vergunningsaanvraag van nv Aspiravi lopende voor een windturbine van 150 meter hoog. De provincie moet de vergunning verlenen, de stad Aalst kan een advies geven. De buurtbewoners starten met het verzamelen van bezwaarschriften.

Een dag nadat het nieuws bekend raakte dat er op het industrieterrein van Erembodegem vergunningen zijn verleend voor twee windturbines van 150 meter hoog, kregen de buurtbewoners van de wijk Terjoden een brief in de bus dat er een vergunningsaanvraag loopt voor nog een andere windmolen in hun buurt. Terjoden ligt vlakbij het industrieterrein van Erembodegem, de wijk en industrie zijn gescheiden van mekaar met een drukke Expressweg N45 tussen Aalst en Ninove. Het is de bedoeling van de nv Aspiravi om een windmolen te plaatsen tussen de huizen van de Meidoornlaan en de E40.





De buurtbewoners zijn geschokt, want ze hebben al te maken met een pak overlast. "Terjoden ligt tussen de E40, de N45 en enkele treinlijnen. En nu moet daar nog een windmolen bij. Zijn wij nog niet genoeg gestraft?", zeggen buurtbewoners Peter Maertens, Rita Vettenburg, Anja Meersman, Walther De Munter en Frank Fransaert. "Toen ze overal geluidsschermen plaatsten langs de autosnelwegen zijn ze ons deel van de E40 vergeten. Er is dus voortdurend lawaai van een trein of auto's. Een windmolen, dat is niet geluidloos. Moeten we dat er ook nog eens bijpakken?"





De buurt mag zich dan wel op een steenworp van de stad bevinden, van in de huizen heb je uitzicht op bossen en velden. Voor velen de reden om er een huis te kopen. De buren halen ook esthetische redenen aan, want een windturbine midden al dat groen is gewoon niet mooi. De mensen vrezen dat hun huis in waarde zal dalen met de komst van een windturbine in hun achtertuin.





Ze vragen zich af waarom er windmolens moeten gezet worden in het drukbebouwde Vlaanderen. "Onderzoek wijst uit dat ze op zee meer opbrengen", klinkt het.





Advies

In het verleden waren er al pogingen om langs de E40 windturbines te zetten, maar elk project faalde onder meer door burenprotest. Het zal uiteindelijk de provincie Oost-Vlaanderen zijn die haar goedkeuring zal moeten geven. De stad Aalst kan die beslissing wel sturen door advies te geven. "De aanvraag is ingediend bij de deputatie", bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA), zelf geboren en getogen in de wijk Terjoden. "Het aandeel van de stad is advies verlenen. Volgende week ontvang ik samen met de schepen van Leefmilieu Iwein De Koninck (CD&V) de nv Aspiravi", zegt zij.





De buurtbewoners zijn gestart met het verzamelen van handtekeningen en willen met zoveel mogelijk bezwaar aantekenen.