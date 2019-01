Tereos wil 1.700 m² leegstaande kantoorruimte op Chipka verhuren aan bedrijven Beslissing opent opnieuw discussie over de toekomst van de fabriek in het stadscentrum Rutger Lievens

22 januari 2019

19u30 1 Aalst De Aalsterse glucosefabriek Tereos wil 1.700 m² leegstaande kantoorruimte op het eiland Chipka verhuren aan bedrijven. Na de herstructurering van Tereos in Aalst waren er 120 werkplekken vrijgekomen in het kantoorgebouw aan de Burchtstraat. Tereos richt daarom Bedrijvencentrum De Burcht op. De eerste huurder in de ‘suikerfabriek’? Diabetes Project Aalst, een organisatie die strijdt tegen ‘suikerziekte’.

Plant manager Leo Paternot hief het glas op de opstart van Bedrijvencentrum De Burcht. “Een mooi moment”, noemde hij het. “De Burcht verwijst naar de Burchtstraat en de parking De Burcht die vlakbij ligt. Wij denken dat dit bedrijvencentrum een goede zaak is voor de stad. Het is centraal gelegen, vlakbij het station en parking De Burcht. Twee verdiepingen willen we verhuren aan bedrijven. Het is ook een signaal aan de stad en het personeel. Wij blijven verder werken op deze locatie in de toekomst”, aldus Paternot. In augustus start het bedrijf ook met de bouw van de nieuwe Tereos-toren aan het Werfplein.

120 werkplekken

Tereos werkt samen met Paul Steenhaut en Bedrijvencentrum Regio Aalst om de kantoorruimtes in te vullen. “Bedrijvencentrum Regio Aalst mikt op startende bedrijfjes, die in de Tereos-gebouwen van een pak faciliteiten kunnen gebruikmaken. Verwarming, cooling, het bedrijfsrestaurant, poetsen en onderhoud, we maken dat de huurders geen zorgen hebben”, zegt hij.

Er is plaats voor eenmansbedrijfjes en er zijn kantoren van 8 m² beschikbaar. Maar je kan ook genoeg ruimte huren voor veertig werkplekken, goed voor 400 m². “Alles in totaal kunnen hier 120 mensen werken. Zoveel werkten er hier tot voor kort”, zegt Paul Steenhaut.

Suiker

De eerste huurder neemt al op 1 maart plaats in enkele kantoorruimtes. “Wel een toeval dat wij als organisatie die strijdt tegen ‘suikerziekte’ nu zullen werken in een ‘suikerfabriek’”, glimlachte huisarts Marc Amant van Diabetes Project Aalst. “De laatste jaren hadden we onze lokalen in de Huisartsenwachtpost aan de Leopoldlaan, maar die werden te krap. In Bedrijvencentrum De Burcht kunnen we aan groepseducatie doen”, zegt Amant.

Protest

De aanwezigheid van de glucosefabriek Tereos is gecontesteerd. Een deel van de Aalstenaars vindt dat het eiland Chipka geen goeie plek is voor een industriezone, midden in de stad. Een ander deel ziet er geen graten in. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen laaide de discussie over de fabriek weer op.

Filip Caudron, de bezieler van de Facebookpagina ‘Ons Chipka’, pleit al jaren voor het vertrek van Tereos op Chipka. “Deze verhuur van kantoorruimtes is een kroniek van een aangekondigd vertrek”, aldus Filip Caudron. “Planologisch ligt reeds vast dat de site woongebied wordt met stedelijke functies wanneer de industriële activiteit stopt. Dan wordt het centrum van Aalst in één klap een vierde groter. Anticipeert de directie hierop?”

“Tereos is een multinational en zit verveeld met Aalst”, stelt Caudron. “De bouw van de nieuwe Tereos-toren zonder enige verbintenis van jobs leverde 600 bezwaarschriften op. Misschien ziet de directie zich meer als vastgoedontwikkelaar? De leegstaande burelen nu verhuren als kantoor is pijnlijk, in het bijzonder na de 100 ontslagen van de voorbije twee jaar.”

“Na een actie van Jong Vld in 2013, toen Amylum reeds vijf jaar bio-ethanol produceerde, kondigde burgemeester D’Haese een toegankelijk noodinterventieplan aan voor de Aalstenaar. Een dode letter tot dusver”, zegt Filip Caudron. “In het bestuursakkoord wordt met geen woord gerept over Tereos. We hebben geen nood aan struisvogelpolitiek, maar aan politici met ballen. ‘Amylum was hier eerst’ en ‘we zijn dat hier gewoon’ zijn dooddoeners, de meest holle argumenten.”