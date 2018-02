Tereos Syral wil fabriekstoren aan Werfplein ZETMEELPRODUCENT INVESTEERT 12 MILJOEN EURO IN 32 METER HOOG GEBOUW RUTGER LIEVENS

20 februari 2018

02u50 0 Aalst Tereos Syral investeert 12 miljoen euro in een nieuwe fabriekstoren van 30 meter hoog aan het Werfplein. Het zetmeelproducerend bedrijf op het Eiland Chipka, gevestigd in het industriegebied op 100 meter van de Grote Markt, heeft opnieuw bouwplannen. De aandeelhouders moeten hun fiat nog geven, maar deze nieuwe fabriekstoren in de skyline van Aalst zal wellicht tegen 2019 verrijzen.

Aan de ene kant van het Werfplein werken de ambtenaren van de stad in het nieuw administratief centrum, aan de andere kant van het plein staan de eerste Syral-fabrieksgebouwen. Voor de toren komt er volgend jaar nog een gebouw van 32 meter hoog bij. Het archeologisch vooronderzoek daarvoor is al afgerond, de vergunning is in aanvraag. In het gebouw komen machines die ingezet worden bij de afvalwaterverwerking. Op deze locatie zal een nieuwbouw gerealiseerd worden bestemd voor twee 'effluentverdampers'.





Vergunningsaanvragen

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) bevestigt dat er een aanvraag is ingediend. "Tereos Syral heeft twee vergunningsaanvragen lopen bij de provincie. In het ene geval gaat het om een glutendroger, maar die komt op de site en zal niet zichtbaar zijn van buitenaf", zegt Verdoodt. "De tweede aanvraag gaat over het nieuwe gebouw van 32 meter hoog. De stad moet advies geven, de provincie zal uiteindelijk haar fiat moeten geven."





Eind 2017 werd er in Aalst wel wat afgediscussieerd over de vraag of het eigenlijk wel opportuun is zo een industriegebied vlakbij je stadscentrum. Dan nog op een plek met zoveel Aalsters verleden, op het Eiland Chipka, waar ooit onder meer de Aalsterse burcht Het Steen stond, de middeleeuwse toren met gracht rond van de graven van Aalst.





Met het verlenen van de nieuwe omgevingsvergunning eind 2017 lijkt die discussie beslecht en met de nieuwe investeringen kijkt Syral vooruit. "Met het nieuwe gebouw is een investering van 12 miljoen euro gemoeid", zegt Leo Paternot, hoofd van Tereos Syral Aalst. "De aandeelhouders moeten die middelen nog vrijmaken, maar het ziet ernaar uit dat we in het najaar 2018 - begin 2019 met de bouw kunnen starten", zegt hij.





Esthetische kant

De technische installaties zullen een omhulsel krijgen, net zoals dat bij andere installaties op de site gebeurt. "Het zijn in principe installaties die buiten kunnen staan, maar bij ons zullen ze dus binnenstaan. We houden zeker rekening met de esthetische kant van het verhaal", zegt Paternot. "Het is voorzien dat er nog altijd een groot spandoek gehangen zal kunnen worden op de toren aan de kant van De Werf, zoals dat onder meer met carnaval en Cirk gebeurt. Aan de andere kant van de site hadden we met nieuwjaar en carnaval boodschappen als 'prettige feesten' geprojecteerd en dat vond ik een geslaagde test. Ik denk dat we zo'n projector zullen aankopen en dat meer zullen doen op speciale momenten."